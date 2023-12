Le forum Tikva qui réunit certaines familles d’otages a écrit une lettre au Premier ministre et au ministre de la Défense pour s’insurger contre la reprise des négociations avec le Hamas et l’éventualité discutée de libérer des terroristes avec du sang sur les mains en échange d’otages.

Ces parents et proches d’otages actuellement retenus par le Hamas à Gaza ne veulent pas cautionner ces méthodes pour obtenir la libération de leurs proches.

Voici ce qu’ils écrivent:

”Nous avons appris avec stupeur que le cabinet de guerre avait accepté de donner son autorisation à des discussions pour un cessez-le-feu et un retrait des forces d’une partie de la Bande de Gaza ainsi que pour la libération de terroristes avec du sang sur les mains. Des terroristes qui ont assassiné de nombreux Juifs. En outre, des négociations seraient en cours avec Ismaël Haniyeh, le chef de l’organisation nazie que vous avez promis d’éliminer et qui bénéficie en fait d’une garantie de sûreté pour sa sécurité”.

Puis le forum insiste: ”Dès le début de la guerre, vous avez martelé que la voie qui permettra la libération des otages est la pression et l’élimination du Hamas. Une trêve dans les combats confère une légitimité aux chefs du Hamas, renforce le Hamas et nuit à la possibilité de libérer des otages.

L’Etat d’Israël ne peut pas se permettre de retourner en arrière et de négocier avec une organisation terroriste criminelle, ni directement, ni indirectement. Le Hamas doit être brisé militairement, il faut lui causer des pertes immenses et ne pas arrêter ne serait-ce qu’une seconde jusqu’à ce qu’il nous supplie, à genoux, de nous rendre les otages”.

Les parents d’otages du forum Tikva s’inquiètent: ‘‘Ces trêves nous ramènent au 6 octobre, elles peuvent mettre en grand danger nos soldats qui se trouvent à Gaza et, selon vos propres mots, peuvent éloigner le retour des otages à la maison, comme vous l’avez, vous-mêmes, déclaré, à de nombreuses reprises depuis le début de la guerre. De plus, il ne nous viendrait pas à l’idée de penser qu’après ce qu’il s’est passé le 7 octobre, des débats sur la libération de terroristes meurtriers soient encore à l’ordre du jour. Nous avons déjà subi des coups terribles après l’accord Shalit, nous avons ”de l’expérience” dans la libération de terroristes avec du sang sur les mains”.

Ces parents demandent ensuite une rencontre urgente avec le Premier ministre et le ministre de la Défense avant la conclusion de tout accord.

”La vie du peuple d’Israël et des otages n’est pas un jeu”, concluent-ils, ”Comme vous l’avez déclaré, seule la pression exercée sur le Hamas ramènera les otages. Le peuple d’Israël se trouve, actuellement, dans un instant historique où il peut apprendre à son ennemi que le massacre de Simhat Torah est la dernière fois que le sang juif sera versé en vain. Si vous ratez cet instant, le prochain massacre finira par arriver, à Dieu ne plaise”.