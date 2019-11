On se souvient du mouvement de gauche pacifiste des « Quatre mères », créé par des mères de soldats en 1997 à la suite de la catastrophe des hélicoptères, et qui entamèrent une campagne publique pour un retrait unilatéral de Tsahal du Sud-Liban. Ce mouvement fit pression sur le premier gouvernement Netanyahou, sans succès, et ce fut Ehoud Barak, qui lui avait succédé en 1999, qui fit subrepticement sortir Tsahal du Liban au mois de mai 2000, sans contrepartie, et abandonnant les alliés de l’armée du Sud-Liban.

Vingt-deux ans après ces « Quatre mères », un « Forum des mères » vient de voir le jour. Il s’agit cette fois-ci d’un mouvement de droite formé de mères de soldats qui selon leurs propres termes « en ont plus qu’assez des activistes étrangers d’extrême gauche qui viennent perturber et provoquer les soldats de Tsahal pendant leur travail au service de la sécurité des citoyens ».

Ce forum est soutenu et accompagné par le mouvement étudiant Im Tirtsou. Il compte déjà des dizaines de mamans de soldats ou réservistes qui entendent protéger nos soldats face aux anarchistes et autres pro-palestiniens en se rendant sur les lieux de frictions entre les activistes et les soldats de Tsahal.

Un premier acte a déjà été couronné de succès à Hevron jeudi dernier, où ces mères ont « affronté » des groupes de provocateurs étrangers en les filmant et chantant « Am Israël ‘Haï », forçant finalement les perturbateurs à rebrousser chemin. « Nous serons la muraille de protection de nos soldats » affirme l’une des fondatrices du forum.

Matan Peleg, président d’Im Tirtsou a déclaré: « Que tous les antisémites sachent désormais que la société israélienne ne restera plus les bras croisés. Im Tirstou et le Forum des Mères seront aux côtés des soldats de Tsahal ».

