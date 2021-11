« C’est la première mesure que je prendrai si je deviens Premier ministre » avait promis Naftali Benett. Mercredi matin, le Forum des Jeunes implantations en Judée-Samarie a exprimé sa profonde déception après l’annonce par le gouvernement de la régularisation de trois villages bédouins illégaux alors que de nombreux points de peuplement juifs en voie de régularisation en Judée-Samarie attendant toujours de pouvoir être reliés à l’électricité et à d’autres commodités élémentaires.

Le porte-parole du Forum a déclaré : « C’est un jour triste pour l’Etat d’Israël. Des ministres qui s’étaient engagés à représenter le Camp national dans ce gouvernement et qui il y a un an encore avaient empêché cette régularisation bédouine tant que nos points de peuplement ne seraient pas régularisés ont laissé tomber aujourd’hui des milliers de familles juives qui se sont installées avec la bénédiction de l’Etat. Les Jeunes implantations ne resteront pas silencieuses et ne pardonneront pas. Dans les jours qui viennent nous allons entamer une campagne publique et nous exigerons des ministres et des députés : ‘Vous avez promis ? Tenez votre promesse !' »

La promesse de régularisation de villages bédouins illégaux faisait partie des exigences du parti Ra’am pour entrer dans la coalition et aujourd’hui, le parti islamique exige l’application de cet engagement parmi les conditions pour voter le budget.

Photo Flash 90