Il conclut: »Netanyahou, arrêtez de détériorer le pays de l’intérieur ».

Le collectif de la high-tech israélienne, composé de dizaines des plus grandes entreprises technologiques du pays et de fonds de capital-risque de premier plan, a déclaré : « Si le gouvernement décide de conduire Israël en toute conscience vers une crise constitutionnelle, nous fermerons nos entreprises et lancerons une lutte publique aux côtés de toutes les forces de la société israélienne. Nous appelons Netanyahou à s’arrêter juste avant de tomber dans l’abîme. »

Hier, lors de la réunion du conseil des ministres lors duquel a été prise la décision de limoger Ronen Bar, le Premier ministre a déclaré: »Il est inconcevable que nous continuions à travailler avec quelqu’un en qui nous n’avons pas confiance uniquement à cause d’un arrêté du tribunal ».

Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a quant à lui posté sur X: »Les juges de la Cour suprême ne dirigeront pas la guerre et ne désigneront ses commandants. Point ».