Alors que la Histadrout ne s’est pas prononcée pour lancer une grève générale demain (lundi) malgré les pressions des protestataires contre la réforme judiciaire, le ”Forum des Affaires” a, quant à lui, annoncé une grève.

Ce Forum est constitué des 150 plus grandes sociétés israéliennes dont la Banque Discount, les centres commerciaux BIG, Azrieli et Ofer, la chaine de magasins FOX, les magasins Shufersal, les chaines hôtelières Isrotel et Fattel et d’autres, qui avaient déjà par le passé publié des lettres pour demander l’abandon de la réforme judiciaire.

Parmi les membres de ce forum, tous n’ont pas été d’avis qu’il fallait déjà déclencher une grève demain. Certains voulaient attendre que la loi soit votée.

Les kanyon BIG, Azrieli et Ofer ont déjà annoncé que la grève aurait lieu demain. Dans ces centres commerciaux, seuls les commerces de première nécessité – alimentaire, pharmacie et banques – seront ouverts.

Dans le communiqué du Forum des Affaires, publié ce soir (dimanche), il est écrit: ”Le Forum appelle des sociétés et des entreprises supplémentaires à se joindre à cette mesure d’urgence, que nous avons prise contraints et forcés, afin que le processus législatif unilatéral soit stoppé et qu’un dialogue soit entamé. Nous sommes obligés de parvenir à une entente qui préviendra une atteinte dramatique à l’économie et une fracture au sein de la société, qui menace l’armée du peuple et met en péril notre sécurité et notre avenir”. Il est précisé: ”Dans les sociétés qui sont soumises à des limitations administratives pour fermer ou qui sont des entreprises vitales, les employés pourront agir selon leur conscience et manifester”.

Suite à cette annonce, des dizaines de sociétés de high tech ont annoncé qu’elles participeraient à la grève et qu’elles laisseraient leurs employés aller manifester.

Cette décision du Forum des Affaires est loin de faire l’unanimité. Comme énoncé plus haut, la Histadrout, pour l’instant, ne suit pas. Le syndicat des promoteurs immobiliers s’oppose aussi à la grève. Raoul Srugo, le président du syndicat a déclaré: ”Nous devons avoir une attitude responsable et ne pas poser un pistolet sur la tempe. Le syndicat des promoteurs appelle au calme et à la réconciliation et en aucun cas à une grève et à une division”.

Le syndicat des entrepreneurs s’est aussi opposé à un mouvement de grève: ”La grève n’est pas un moyen et nous sommes opposés à toute grève illégale qui ne fait qu’approfondir la division au sein du peuple, introduit la querelle sur les lieux de travail et nous éloigne d’une solution sereine”.