Sans grand espoir de recevoir une réponse, le Forum « Bo’harim Ba’haïm » qui regroupe des familles endueillées a adressé une lettre aux chefs des partis de la coaltion de gauche, et plus particulièrement à ceux des partis Yamina et Tikva ‘Hadasha. Ces parent leur demandent de préciser si au moment où ils ont signé l’accord de coalition avec le parti Ra’am, ils étaient au courant de la rencontre qui a eu lieu entre Mansour Abbas et le sheikh antisémite Ekrama Sabri, partisan ouvert du terrorisme.

Le département de rcherche du Forum a révélé que lors de la convention du parti Ra’am lors de laquelle la liste des candidats à la Knesset avait été présent comme invité d’honneur et y avait prononcé un discours virulent. Par ailleirs, l’an passé, Mansour Abbas et des amis s’étaient rendus en visite auprès du sheikh pour lui exprimer leur solidarité, suite à l’ouverture d’une enquête pour incitation.

Ekrama Sabri, ex-« Mufti de Jérusalem » nommé par Yasser Arafat, marche dans les pas de son lointain prédécesseur Hadj Amine Al-Husseini, allié actif d’Hitler et des nazis. Il a notamment édicté une « fatwa » de soutien aux attentats-suicides.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90