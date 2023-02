Le fils aîné du dernier shah d’Iran Mohammad Reza et de l’impératrice Farah, le prince héritier Reza Pahlavi, dont la famille a dû fuir l’Iran en janvier 1979 au moment de la révolution islamique, a été interviewé par la chaine I24 en anglais. Agé de 62 ans, il vit aujourd’hui aux Etats-Unis.

Au cours de l’entretien, dirigé par le journaliste français Christian Malard, Reza a vivement critiqué le régime des Ayatollahs, soulignant que les citoyens iraniens ne le supportaient plus.

Il a fait ces déclarations avant d’entamer une tournée en Europe où il compte rencontrer des chefs d’Etat. Il a prévu, à cette occasion, de faire passer un message très clair indiquant que son peuple ‘n’en pouvait plus du pouvoir actuel’.

Dans l’interview, le prince Reza a encore déclaré : « Les Iraniens veulent un avenir meilleur, ils savent qu’ils doivent laisser ce régime derrière eux et espèrent que la communauté internationale, et plus particulièrement les Etats démocratiques occidentaux, soutiendra leurs efforts en se tenant du ‘bon côté de l’histoire’ pour la première fois, et ne poursuivra pas les négociations avec ce régime ».

Il a ajouté : » Dès que ce régime disparaîtra, tout ce qui inquiète actuellement l’Occident disparaîtra également. Qu’il s’agisse de la menace nucléaire, du terrorisme, du financement de cellules terroristes dans la région, de la fourniture de missiles qui frapperont des civils ukrainiens, ou du Hezbollah qui attaque des cibles israéliennes, et de toutes les autres choses que nous avons vues ».