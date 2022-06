Ces jours-ci est projeté au cinéma le film de Tom Cruise, Top Gun: Maverick, la suite du célèbre Top Gun sorti sur les écrans en 1986.

Le film rencontre un succès incroyable et a déjà rapporté 550 millions de dollars en une semaine de diffusion.

Saviez-vous que l’histoire qui est à la base de Top Gun est née dans un cerveau israélien? Ehoud Yonay avait écrit en 1983, une nouvelle qui relatait l’histoire de deux aviateurs dans l’armée de l’air américaine. A la sortie de ce texte, les Studios Paramount avaient racheté les droits pour en faire un film.

C’est donc un auteur israélien, cité dans les crédits au générique du premier film Top Gun, qui est à l’origine de ce succès cinématographique planétaire qui se poursuit en 2022 avec la sortie du dernier opus, Top Gun: Maverick.

Seulement voilà les droits d’auteur achetés par Paramount arrivaient à expiration en 2020 et les ayant-droits d’Ehud Yonay, sa veuve Shosh et son fils Youval attaquent les studios en justice pour avoir sorti un film sans en avoir les droits. Pour la famille de Yonay, le film étant sorti en 2022, ils doivent leur payer des droits d’auteur, puisque ceux-ci leur sont revenus depuis 2020.

Deux semaines avant la sortie du film de Tom Cruise, la famille avait envoyé une lettre aux studios Paramount en demandant que le film soit suspendu mais ces derniers l’ont ignorée. Shosh et Youval Yonay réclament désormais des droits sur le film actuellement sur les écrans et l’interdiction de produire d’éventuelles suites à ce film.

Les Studios Paramount se défendent en expliquant que le tournage du film a commencé en 2018, soit deux ans avant l’expiration des droits. Le film aurait dû être sur les écrans en juillet 2019 puis sa sortie a été décalée pour pouvoir rejouer quelques scènes et programmée à juin 2020. La crise du Corona n’a pas permis aux plans d’être exécutés comme prévu et ce n’est que près de deux ans plus tard que Top Gun: Maverick a pu être diffusé dans les salles de cinéma.

Le dernier film de Tom Cruise qui vient à peine de sortir sera-t-il bientôt retiré des écrans?

Photo: Gage Skidmore Wikipédia