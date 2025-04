Le ministre libanais de l’Intérieur, Ahmed Al-Hajr, a ordonné l’interdiction de projection du film « Blanche-Neige » de Disney au Liban, nouvelle adaptation en prises de vues réelles du conte classique. Cette décision a été prise en raison de la participation de l’actrice israélienne Gal Gadot, qui interprète le rôle de la méchante reine.

Selon les médias locaux, cette décision fait suite à une recommandation de l’organisme de surveillance du cinéma et des médias du pays. Italia Films, société basée à Beyrouth chargée de la distribution des films Disney au Moyen-Orient, a confirmé au magazine américain « Variety » que Gal Gadot figure depuis longtemps sur la liste noire du boycott anti-israélien au Liban. « Aucun film dans lequel elle joue n’a jamais été projeté dans le pays », a précisé la société.

Parallèlement à cette interdiction officielle, des appels au boycott du film ont circulé sur les réseaux sociaux dans plusieurs pays arabes. Italia Films a toutefois tenu à démentir certaines informations, précisant que « Blanche-Neige » n’était pas interdit de projection au Koweït.

Cette mesure s’inscrit dans une série d’actions similaires prises par les autorités libanaises. Il y a environ deux mois, le film « Captain America : Le Meilleur des mondes » de Marvel avait également été banni des écrans libanais en raison de la présence de l’actrice israélienne Shira Haas, interprétant le personnage de la super-héroïne israélienne Ruth Bat-Sharf, alias « Sabra ».

Gal Gadot, qui a récemment reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, est boycottée dans de nombreux pays arabes en raison de son service militaire passé dans l’armée israélienne et de son soutien affirmé à son pays depuis l’attaque du 7 octobre. Lors d’une cérémonie le mois dernier, où elle a reçu un certificat de reconnaissance de la Ligue antidiffamation (ADL) pour son combat contre l’antisémitisme, l’actrice avait déclaré : « Je n’aurais jamais imaginé que dans les rues des États-Unis et dans diverses villes du monde, nous verrions des gens non pas condamner le Hamas, mais célébrer, justifier et encourager le massacre des Juifs. »

Le boycott du film au Liban est un nouveau coup dur pour le film de Disney, qui est déjà un véritable échec commercial dans le monde entier.