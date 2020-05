Oussama al-Qawasmeh, membre du conseil révolutionnaire du Fatah a dénoncé ce qu’il a appelé « la 5e colonne » au sein du mouvement. Il a accusé des membres de son organisation de s’allier à des Israéliens pour faire pression sur les preneurs de décisions à Ramallah pour qu’ils acceptent le Plan Trump et renoncent à la décision d’annuler les Accords d’Oslo.

Le Fatah a appelé les médias officiels et toutes les organisations ‘palestiniennes’ à agir fermement contre toutes ces tentatives et à localiser ceux qui font partie de ces initiatives afin de les emprisonner. Suite à cela, l’Autorité Palestinienne, l’OLP et le Fatah ont rappelé leur opposition catégorique au plan américain.

Photo Wikipedia