Lors de l’investiture de son ministre des Affaires étrangères, Gerardo Werthein, le Président argentin, Javier Milei a parlé de la paracha de la semaine, Le’h Le’ha.

”Dans la paracha de cette semaine, il est question du début du périple d’Avraham dans le monde lorsqu’il décide d’aller diffuser les messages du Créateur”, a déclaré le Président argentin pour faire une analogie avec le rôle du ministre des Affaires étrangères.

Le ministre entrant, de confession juive, a prêté serment sur la Torah: ”Aujourd’hui nous faisons une entorse au protocole habituel et la prestation de serment se fera sur la Torah, c’est pourquoi nous allons parler de la paracha de la semaine, parachat Le’h Le’ha”, a dit Milei. ”Il est intéressant de voir ce que cette paracha nous apprend, quels sont les messages qu’elle nous transmet, Gerardo. La paracha parle du début du périple d’Avraham dans le monde, lorsqu’il diffuse les messages du Créateur. Le Saint béni soit-Il dit à Avraham que son rôle est d’influencer les nations du monde et il lui confie la responsabilité importante de transmettre les messages de la Torah, de la vie et de la liberté au monde entier”, a déclaré le Président argentin.