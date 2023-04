C’est une tradition respectée depuis la création de l’Etat d’Israël. Chaque année, pour Yom Haatsmaout, le drapeau d’Israël flotte sur le toit de la yeshiva Poniowicz à Bné Brak, appartenant à la mouvance lituanienne, souvent montrée du doigt pour son manque de sionisme.

Cette tradition a été instaurée par le premier directeur de la yeshiva, le Rav Yossef Shlomo Kahanman, zatsal. Il avait ordonné de mettre un drapeau d’Israël, sur le toit du bâtiment pendant 8 heures, tous les Yom Haatsmaout.

Et c’est donc ce qui se fait depuis 75 ans, entre 8h et 16h, le drapeau bleu et blanc flotte fièrement sur cette yeshiva qui est parmi l’une des plus grandes du monde ashkénaze lituanien.