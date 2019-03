Le célèbre orientaliste Dr. Mordekhaï Kedar a annoncé son soutien à la Nouvelle Droite de Naftali Benett et Ayelet Shaked.

Dans une vidéo publiée marcredi matin, il explique d’abord qu’il y a selon lui deux sortes d’acteurs dans la vie politique: ceux qui font de la politique pour faire de la politique, avec toutes les techniques sournoises inhérentes, et ceux qui ont une vision sur le long terme, qui ont la volonté d’aller jusqu’au bout et ont une véritable étoffe de leaders, car ils ne disent pas “En avant!” mais “Suivez-moi!” Pour lui, Naftali Benett et Ayelet Shaked, chacun dans son style, répondent aux critères de la deuxième catégorie.

Dr. Mordekhaï Kedar explique ensuite que le tandem Benett-Shaked constitue un “ticket gagnant” et sera le plus apte à réunir des Israéliens venus d’horizons différents mais unis autout du même objetif: la perennité de l’Etat d’Israël, sa défense, son maintien de la tradition juive et la préséance des intérêts nationaux sur le confort personnel.

De tous les partis qui se présentent, et dont certains sont également proches de ses idées, le Dr. Mordekhaï Kedar, sioniste-religieux, annonce qu’il soutient la Nouvelle Droite qui selon lui parle avec la voix la plus claire des objectifs qu’il considère comme cruciaux pour l’avenir de l’Etat juif d’Israël et saura aussi le mieux les mettre en oeuvre.

Le Dr. Kedar est maître de conférences à l’Université Bar-Ilan, associé de recherche au Centre Begin-Sadate et membre du Forum des Professeurs pour une Résilience nationale. Parlant parfaitement l’arabe il est régulièrement invité à s’exprimer sur des chaînes du monde arabe où il défend avec conviction, courage et sans détours la cause d’Israël, souvent au grand dam des journalistes qui l’interviewent ou de ses intrerlocuteurs qui ne savent plus quoi répondre.

Vidéo:

Photo Youtube