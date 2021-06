Venant se rajouter à la polémique sur la loi du regroupement familial, le compromis signé concernant l’avant-poste d’Eviatar provoque de nouvelles tensions au sein de la coalition. Le ministre de la Sécurité intérieure Omer Bar-Lev a appelé à démanteler complètement et sans délai l’avant-poste « car il est illégal ». Le ministre a rajouté une phrase qui soulève une interrogation : « Je remercie tout de même le ministre de la Défense Benny Gantz qui a tenu bon pour qu’il n’y ait pas de yeshiva sur ce site, ni maintenant ni dans le futur ». Or selon ce compromis, une yeshivat-hesder est prévue dès que le statut des terrains aura été régularisé.

Plus virulent, le député Mossi Raz (Meretz) a avertit que « le gouvernement se dissoudra si cette politique se poursuit ». Il accusé le gouvernement d’être de « 20° plus à droite que le précédent », allusion aux déclarations de Naftali Benett qui pour justifier son ralliement à la gauche et au parti islamique avait promis que ce gouvernement serait de « 10° plus à droite que celui de Binyamin Netanyahou ». Utilisant des mots outranciers comme de coutume, le député d’extrême gauche à qualifié les habitants d’Eviatar de « délinquants » et de « terroristes », un comble lorsque l’on sait que cet avant-poste a été installé en souvenir de deux jeunes juifs assassinés à huit ans d’intervalle par des terroristes – bien réels ceux-là – dans ce secteur.

Des critiques se sont aussi fait entendre à droite, pour des raisons différentes certes. Itamar Ben-Gvir (Hatziyonout Hadatit) a averti les habitants d’Eviatar qu’ils risquent d’être grugés par Naftali Benett qui pour maintenir coûte que coûte sa coalition ne respectera pas le compromis et fera traîner le processus de régularisation durant des années. La député a estimé que le régime pour Eviatar doit être le même que pour les dizaines de milliers de constructions illégales bédouines dans le Néguev dont la régularisation a été promise à Mansour Abbas en échange de son soutien à la formation de ce gouvernement.

