Le film israélo-palestinien No Other Land a remporté l’Oscar du meilleur documentaire dans la nuit de dimanche à lundi. Le film, qui a déjà reçu de multiples récompenses à travers le monde, a été réalisé par les journalistes palestiniens Basel Adra et Hamdan Bilal et les Israéliens Yuval Avraham et Rachel Shor, avec le soutien d’une société de production norvégienne.

Selon son synopsis, le documentaire raconte « la lutte d’un jeune activiste palestinien du nom de Basel Adra vivant à Yatta, dans les collines du sud d’Hébron, et qui s’oppose à l’évacuation de sa famille par l’armée. Il documente la destruction progressive de la zone où il a grandi, où les soldats israéliens démolissent des maisons et évacuent leurs habitants. Il se lie d’amitié avec Yuval, un journaliste israélien qui l’aide dans sa lutte ».