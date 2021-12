Le directeur du Mossad parle ouvertement de l’Iran

Chose rare, le directeur du Mossad David Barnea s’est exprimé ouvertement à propos de l’Iran lors d’une cérémonie de remise de distinctions à douze membres de l’agence en présence du président de l’Etat et du Premier ministre.

David Barnea a évoqué les discussions qui se déroulent actuellement à Vienne et a espéré qu’elles n’aboutiront pas à un mauvais accord car ce serait « une chose inacceptable ». Il a rappelé que l’Iran vise l’hégémonie régionale sous un parapluie nucléaire et que le régime islamique commandite et finance le terrorisme international. Le directeur du Mossad a également mis en évidence que l’enrichissement d’uranium à un taux de 60% et l’existence de trois sites nucléaires dotés de milliers de centrifugeuses ne sont pas nécessaires si l’on veut développer un programme nucléaire civil.

Puis il a promis : « L’Iran ne se dotera pas de l’arme nucléaire, ni dans les prochaines années, ni plus tard, c’est un engagement du Mossad ».