Zeev Degani, le directeur du lycée Gymnasium de Herzliya, a annoncé que ce mercredi, il n’y aurait pas de cours dans son école et que les élèves iront manifester contre la décision de limoger le chef du Shabak, Ronen Bar.

Dans son message aux enseignants, Zeev Degani, qui prendra sa retraite à la fin de l’année, a déclaré: « Il y a ici un Premier ministre qui fait des choses dangereuses et transforme le pays en dictature à une vitesse effrayante. En raison de la gravité de la situation, je me permets de faire des déclarations politiques sans équivoque. Ce qui se passe ces derniers jours ne peut être perçu que comme un autre gouffre noir dans notre démocratie », a ajouté le directeur, « Notre démocratie est proche de la fin. Je pense que, ces jours-ci, nous ne pouvons plus rester silencieux. »

Le ministre de l’Éducation, Yoav Kisch, a réagi à ces déclarations et indiqué qu’il avait convoqué Degani pour une audition puisque son appel est contraire à la loi: »Zeev Degani est un délinquant. Sa décision de suspendre les cours et d’envoyer les élèves à une manifestation politique constitue une violation grave et directe de la loi. Le système éducatif n’est pas une zone de non-droit, et nous n’autoriserons pas la transformation des écoles en arènes de confrontation politique. Pour cette raison, Degani et le comité de direction du Gymnasium d’Herzliya ont été convoqués à une audition d’urgence mercredi. Si l’école est effectivement fermée, les financements que l’école reçoit du ministère de l’Éducation seront immédiatement suspendus. » Il a ajouté : « Les écoles sont des lieux d’apprentissage, pas des tribunes pour la propagande politique. Laissez la politique aux politiciens. »