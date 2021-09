Le directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Grossi, est en Iran pour tenter une nouvelle fois de convaincre le gouvernement de revenir à la table des négociations et éviter une condamnation lors de la réunion des directeurs de l’AIEA qui aura lieu la semaine prochaine. Il s’entretiendra avec son nouvell homologue iranien Mohammed Eslami. Rafael Grossi demandera aussi aux dirigeants iraniens de faire baisser les tensions dans la région ainsi qu’avec les pays signataires de l’accord.

Jusqu’à présent, aucun progrès n’a été enregistrée dans deux volets essentiels : l’obtention d’explication quant aux traces d’uranium décelés sur des sites non-déclarés et libre accès des inspecteurs de l’AIEA au matériel leur permttant de contrôler les activités nucléaires de l’Iran.

Rafael Grossi donner une conférence de presse dimanche soir à Vienne après son retour de Téhéran.

Benny Gantz révèle les progrès militaires terroristes iraniens

S’exprimant lors du congrès de l’institut de politique antiterroriste à Herzliya, le ministre de la Défense Benny Gantz a révélé que l’Iran forme aujourd’hui des terroristes à l’usage de drones sophistiqués dans la base de Kashan au nord d’Ispahan. Le ministre a souligné que cette base est devenue le « fleuron » du dispositif terroriste aérien iranien dans la région. Benny Gantz a précisé qu’il s’agit carrément d’une nouvelle armée organisée, chargée d’aider le régime iranien dans la poursuite de ses objectifs stratégiques, politiques, militaires et économiques. Ces drones sont capables de parcourir des milliers de kilomètres et des centaines d’entre eux sont déjà entreposés au Yémen, en Irak, en Syrie et au Liban. Les Iraniens tentent même de fournir les connaissances nécessaires aux organisations terroristes de la bande de Gaza afin qu’elles fabriquent elles-mêmes ce type d’armement. « Il est temps d’agir et j’appelle les Etats qui sont encore membres de l’accord sur le nucléaire d’imposer de nouvelle sanctions prévues dans l’accord », a appelé le ministre de la Défense…

Photo Illustration