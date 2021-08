Le directeur de la CIA William J. Burns effectue sa première visite en Israël. Il rencontrera son homologue israélien David Barnea et d’autres responsables sécuritaires et sera reçu par le Premier ministre Naftali Benett. Il se rendra également à Ramallah pour y rencontrer le chef terroriste Abou Mazen. Le but de cette visite reste inconnu : vient-il pour préparer des actions communes avec Israël contre l’Iran ou au contraire pour demander à Israël de « rester calme » tant que se tiendront les négociations avec la République islamique ?

Les vues de William J. Burns sur la situation régionale sont claires et ont suscité l’inquiétude en Israël lorsque son nom a été annoncé par le président Joe Biden pour diriger l’agence américaine. Il a toujours été très critique envers les dirigeants égyptiens et saoudiens mais au contraire indulgent envers les Frères Musulmans et l’Iran. C’est lui qui avait été l’émissaire de Barack Obama pour établir un canal de liens secrets avec le régime iranien en vue des pourparlers sur le programme nucléaire. Il avait notamment été aidé par Jake Sullivan, un autre proche de Barack Obama et qui a été nommé par Joe Biden comme conseiller à la Sécurité nationale. Sur le conflit israélo-palestinien, le directeur de la CIA est proche des organisations d’extrême gauche israéliennes, il est partisan de la création d’un Etat ‘palestinien’ et a été très critique du « Plan du siècle » initié par l’Administration Trump, l’accusant d’avoir « abandonné » les « Palestiniens ».

Photo Wikipedia