Le bureau du Premier ministre se vide progressivement de ses cadres. La semaine dernière, sa conseillère en politique étrangère, Shimrit Meïr avait annoncé sa démission. Considérée comme celle qui a façonné la nouvelle direction politique prise par Bennett, plus au centre voire à gauche, elle a décidé de quitter le navire, officiellement pour des raisons personnelles. En coulisses on a attribué ce départ à la mauvaise ambiance qui régnait entre elle et les députés et ministres de Yamina, qui lui reprochaient une trop grande implication et influence.

Parmi les personnes avec lesquelles Meir ne se serait pas entendue figurait le directeur de cabinet de Bennett, Tal Gan Zvi. Etiquetté à droite, des différends idéologiques les auraient opposés et auraient poussé Meir vers la sortie.

Et voilà qu’aujourd’hui, c’est Tal Gan Zvi qui pose sa démission. Cet acte est d’autant plus fort que lui et Bennett sont très proches et que Gan Zvi accompagne Bennett depuis ses débuts en politique. Il a annoncé se diriger vers d’autres horizons.

Naftali Bennett a pris acte de sa démission et l’a chaleureusement remercié pour toutes ces années près de lui en se disant persuadé qu’ils continueront à oeuvrer ensemble.

Notons que Gan Zvi et Nir Orbach sont aussi très proches et que le départ du premier pourrait avoir des conséquences sur les décisions futures du second, c’est en tout cas ce que l’on redoute au sein de la coalition.

Ces démissions en cascade au sein du bureau du Premier ministre tendent à confirmer les informations de ces dernières semaines qui faisaient état d’une administration en désordre et où règne une ambiance peu cordiale.

Photo: A droite Tal Gan Zvi