La différence entre un problème et un dilemme est la suivante: un problème peut se résoudre avec des résultats positifs mais dans un dilemme, quel que soit le choix qui sera fait, il vous mettra dans une situation embarrassante. Le rav Raphy Peretz en fait actuellement la cruelle expérience.

Jeudi, le président d’Israël Beiteinou Avigdor Lieberman a fait une « révélation solennelle: « Il n’y aura pas de 4e élection. Tout est déjà ficelé et fixé mais il est trop tôt pour en révéler les détails ».

De deux choses l’une: soit il compte rallier Bleu-Blanc et Avoda-Gesher-Meretz avec un soutien de la Liste arabe, ce qui serait un signe de « girouette idéologique » et un renoncement à tout ce qu’il martèle des années, soit il soutiendra le Likoud, les partis orthodoxes et Yamina et dans ce cas, pourquoi avoir « baladé » et paralysé la vie politique durant presque une année?

L’ancien ministre de la Défense a également dit d’un ton assuré que Yamina ne passer pas le seuil d’élégibilité!

Photo Meïr Vaknin / Flash 90