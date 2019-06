Le ministre de la Sécurité intérieure et des Enjeux stratégiques Guilad Erdan est devant un sérieux dilemme. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou lui a proposé le poste prestigieux de prochain ambassadeur d’Israël à l’ONU, en succession à Dany Danon qui achève cet été un mandat – fort résussi – de quatre ans dans l’arène hostile des Nations-Unies. Le poste d’ambassadeur aux Etats-Unis lui avait déjà été proposé en 2013 et celui de l’ONU à la fin de l’année 2014. Mais dans les deux cas, Guilad Erdan avait préféré garder son poste de ministre et membre du cabinet de sécurité.

Si cette nouvelle offre ne manque pas d’intéresser Guilad Erdan, ce dernier hésite toutefois avant de donner sa réponse au Premier ministre. En effet, il est également un prétendant à la succession de Binyamin Netanyahou à la tête du Likoud. S’il quitte Israël durant quatre ans, il sera hors-course au cas où Binyamin Netanyahou devait quitter le pouvoir et la présidence du parti!

De toute manière, la décision finale n’est pas pour demain puisque les nominations politiques sont interdites durant les campagnes électorales.

Photo Marc-Israël Sellem / Flash 90