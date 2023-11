Le Rav Avraham Dray est directeur du Mizrahi France et également commandant de réserve au sein du grand rabbinat de l’armée d’Israël. Il est chargé d’identifier les corps selon les principes de la loi juive, et de faire le lien avec les familles. Une tâche difficile, mais essentielle pour tous ceux qui sont dans l’attente d’avoir des nouvelles de leurs proches. Il raconte les défis auxquels il se mesure, et comment l’armée fonctionne au sein des hôpitaux israéliens.