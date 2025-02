La ministre française de l’Égalité et de la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, et celle de l’Education nationale, Elisabeth Borne, ont ouvert ce matin (jeudi) le deuxième volet des assises de lutte contre l’antisémitisme.

La première partie avait eu lieu au mois de mai 2024 et avait été placé sous le signe des associations. Cette fois ce sont les milieux scolaires et académiques qui sont invités à réfléchir sur le sujet de l’antisémitisme en France.

L’Éducation nationale a recensé 477 signalements d’actes antisémites au cours du premier trimestre de l’année scolaire 2024/2025.

1670 actes à caractère antisémite (insultes et violences verbales ou physiques, inscriptions antisémites…) avaient été signalés sur l’ensemble de la précédente année scolaire.

Lors de ces assises, la parole sera donnée aux victimes et aux témoins de l’antisémitisme en milieu scolaire et académique. Dans un second temps, des « grands témoins » interviendront: l’avocate Muriel Ouaknine-Melki autour de la qualification de l’antisémitisme actuel, puis le recteur Khaled Bouabdallah pour parler de l’antisémitisme dans le milieu scolaire et dans l’enseignement supérieur. L’historienne Marie-Anne Matard-Bonucci, professeur à Paris 8, apportera une mise en perspective historique.

Seront également présents: le président du CRIF Yonathan Arfi, celui du Consistoire central Elie Korchia, celui du Fonds social juif unifié Ariel Goldmann, ainsi que des associations de lutte contre le racisme et l’antisémitisme.

« Il y a énormément de témoignages de personnes de confession juive qui ne se sentent plus en sécurité en France, qui se font taguer leur domicile à cause d’une mezouza » voire « qui retirent leurs enfants des écoles de la République », a souligné la ministre Aurore Bergé en déplorant « la ré-émergence d’une forme d’antisémitisme qui se nourrit de la haine d’Israël et qui s’appelle l’antisionisme ». Elle appelle à un ressasissement collectif de la société face à l’antisémitisme ».