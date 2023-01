Ce matin, Rephaël Ben Eliahou, l’une des victimes de l’attentat à Néve Yaakov, a été inhumé.

Son deuxième petit-fils est né pendant Shabbat, quelques heures après l’attentat.

Son fils ainé, Kobi, le père de l’enfant, a prononcé quelques paroles lors de l’enterrement: »Mon père chéri et bien-aimé. Tu étais mon modèle, je t’ai toujours regardé avec admiration. Ton coeur était si grand, ton sourire toujours présent sur ton visage. Papa, tu a été assassiné et tu es tombé en héros. Tu l’as fait pour aider les autres.

Papa, tu m’as fait grandir, tu m’as tout appris de la meilleure des manières. Tu m’as appris la patience et la persévérance. Tu étais toujours là pour moi. Maintenant tu est là-haut et moi je suis ici. Je sais que tu seras avec moi dans mon coeur. Je suis heureux que tu aies pu assister à mon mariage. Tu as pu être le sandak de ton premier petit-fils, tu ne connaitras pas le deuxième ».

Son fils Or était présent lors de l’attentat avec sa mère et son petit frère Matan qui a été gravement blessé a, lui aussi, pleuré ce père tant aimé: »Papa, j’ai 22 ans et je ne pensais pas que tu me serais enlevé aussi tôt. Moi, Matan et Maman nous étions avec toi dans tes derniers moments. Nous sommes passés du kidouch au kadich. Je me suis séparé de toi sur le sol, je t’ai demandé pardon. Je t’aime. Auprès de qui vais-je prendre conseil? Dans les pires cauchemars, je ne pouvais pas imaginer que tu ne serais pas là pour mon mariage. Papa, tu as un petit-fils qui est né hier. Ta grande âme se trouve dans cet enfant. Tu as arrêté la voiture et tu t’es précipité pour aider les gens. Tu as appelé la police et tu n’as même pas eu le temps de finir la conversation. Une balle et tu nous a été enlevé. Quel drame nous frappe. Je ne t’oublierai jamais. Quel soirée horrible. La moitié de mon coeur est partie. Tu seras avec moi dans chacune de mes respirations ».

Matan, 15 ans, est toujours hospitalisé dans un état grave. Pendant l’attentat, il a été touché par les tirs du terroriste alors qu’il tentait de protéger sa mère.