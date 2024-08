L’hypocrisie de la haine d’Israël

Les jeux olympiques sont une occasion de plus de dénoncer l’hypocrisie de tous ceux qui se cachent derrière une prétendue solidarité avec la cause palestinienne, pour exprimer en fait ce qui n’est rien d’autre que de la haine, la haine d’Israël parce que Etat du peuple juif.

Comment expliquer autrement le double standard systématique et obsessionnel de tous ceux qui condamnent sans souvent, trop souvent, rien ne connaitre ni de la géographie – nous l’avions vu avec la leader de la France insoumise Mathilde Panot incapable de situer le Jourdain sur une carte – ni de l’histoire, ni de la réalité de la situation au Proche Orient.

Israël se défend contre la bête immonde du terrorisme et de l’islamisme mais cela n’intéresse personne car pour eux Israël est coupable par nature, exactement comme les juifs l’étaient auparavant en tant qu’individus.

L’embarcation transportant la délégation iranienne a sillonné la Seine, aucune femme ne s’est levée pour dire sa solidarité avec les femmes iraniennes humiliées, battues, déshonorées, torturées et tuées par le régime des Mollah.

Celle transportant la délégation de la République Populaire de Corée est passée totalement inaperçue, sans qu’aucun étudiant ou jeune spectateur n’ai protesté contre un régime qui vient pourtant d’exécuter un jeune coréen de 26 ans coupable d’avoir regardé un film de cinéma de Corée du sud.

La communauté LGBT a été mise à l’honneur tout au long de la cérémonie d’ouverture, transgressant ainsi selon beaucoup d’observateurs nombre d’interdits pourtant les délégations de l’Afghanistan, pays dans lequel les Talibans transpercent les homosexuels, de la Somalie, de l’Iran encore, du Yémen ou de la Mauritanie ont été applaudies et saluées sans aucune considération pour les milliers d’homosexuels emprisonnés ou condamnés à mort dans ces pays.

Et pourtant c’est la délégation d’Israël qui a été huée, c’est le drapeau bleu et blanc que l’on a arraché des mats des nations olympiques.

Ce double standard n’est pas anodin. Il est le résultat d’un embrigadement des esprits et d’un lavage des cerveaux orchestré par nos ennemis, entretenu et développé par les mouvements de gauche occidentaux et relayé par les médias qui portent une lourde responsabilité dans l’explosion de ce nouvel antisémitisme.

Cela fait des années que la couverture de l’actualité du conflit israélo-palestinien occupe une place disproportionnée dans la presse européenne et occidentale. Lorsque j’ai commencé ma carrière diplomatique, il y avait à la fin des années 80 plus de 350 correspondants permanents accrédités à Jérusalem contre moins de 200 postés à New York, Moscou, Pékin ou Londres.

Mais au tournant du 21 ème siècle, la gauche occidentale a pris la mesure du poids électoral des communautés arabo-musulmanes qui se sont massivement installées dans ces pays. La haine d’Israël est devenue le langage commun à tous les progressistes nullement gênés par les paradoxes de leur soutien aux islamistes xénophobes, homophobes, machistes et misogynes.

Voilà comment LFI en France, le Labor en Angleterre ou une partie des Démocrates américains sont devenus les relais du Hamas ou du Hezbollah.

Et puis encore une dernière réflexion que je voulais partager avec vous à propos de ces jeux olympiques qui est je crois le symbole suprême de l’hypocrisie de la communauté internationale à l’égard d’Israël.

La France a l’honneur d’accueillir cet été les Jeux olympiques de l’ère moderne.

Paris 2024 : c’est le sigle de cette édition.

Et pourtant il y a un autre lieu à retenir ; son nom ? Teahupo’o. C’est ce lieu situé à Tahiti en Polynésie française, connu pour ses vagues impressionnantes qui a été choisi pour accueillir les épreuves du surf des Jeux olympiques d’été de 2024.

La décision de choisir Teahupo’o pour les compétitions de surf est, je cite le site officiel des jeux olympiques, en adéquation avec l’ambition de Paris 2024 de faire vivre les Jeux à l’ensemble du territoire français. Elle offre l’opportunité d’associer les Outre-mer et leurs populations aux Jeux Olympiques – pour la première fois de l’histoire – tout en valorisant la diversité et la richesse du patrimoine français.

La France va ainsi battre le record du monde de la distance entre l’endroit où se déroule une épreuve olympique et sa ville hôte avec plus de 15 700 km….15,700 Km de distance, pourtant, c’est Israël que l’on accuse tous les jours de colonialisme, d’être des colons sur notre terre, à quelques kilomètres de notre capitale éternelle, la terre de Sion et de Jérusalem….

Quelle hypocrisie !