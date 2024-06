La décision du gouvernement français d’interdire la participation israélienne au Salon de la défense et de l’armement Eurosatory est très grave à plusieurs plans car elle relève en fait d’une décision qui revient à boycotter Israël et ses entreprises en se pliant ainsi aux diktats des organisations et des milieux anti-israéliens et antisémites qui s’agitent depuis le 7 octobre.

Jamais, je dois vous l’avouer, je n’aurais pensé ou imaginé que la France puisse commettre un acte aussi inamical pour ne pas dire hostile vis-à-vis d’Israël, un pays pourtant considéré comme un ami et un allié de la France.

Il relève à mon sens de la même gravité de ce qui s’était passé en janvier 1977 lorsque la France avait décidé de libérer le cerveau du massacre des athlètes israéliens lors des jeux olympiques de Münich, le tristement célèbre Abu Daoud alors sous le coup d’un mandat d’arrêt et d’une demande d’extradition de l’Allemagne et d’Israël.

Déjà à cette époque, la France avait tourné le dos à Israël engagé dans une lutte sans merci contre le terrorisme palestinien exactement comme nous le sommes aujourd’hui dans notre combat contre le Hamas.

La raison invoquée par le communiqué du Ministère des Armées évoque la poursuite des hostilités à Rafah malgré l’appel du Président de la République à la cessation des combats. Il s’agit d’un prétexte fallacieux et je le dis en pleine connaissance du sens du mot: odieux.

Car il est odieux de sanctionner Israël qui se bat pour sa survie, dans les conditions que nous savons.

Il est odieux de mettre sur le même plan l’action de défense d’Israël et les exactions du Hamas.

Il est odieux de pratiquer le boycott vis-à-vis d’une démocratie amie alors même que c’est une double infraction en droit français et en droit commercial et en droit pénal !

Il est odieux de céder à la pression d’agitateurs antisémites qui se foutent éperdument du sort des civils israéliens victimes des bombardements incessants des terroristes du Hamas et du Hezbollah, sans parler des otages dont chaque jour nous découvrons leurs supplices et leurs conditions effroyables.

Aucune norme de droit international n’imposait à la France d’interdire la présence des industriels israéliens à ce Salon.

Ce Salon va accueillir des industriels et des entreprises d’Etat de pays qui sont loin, très loin d’être des modèles de démocratie et de respect des droits de l’homme. Je ne veux évidemment pas ici laisser penser qu’Israël appartiendrait à ce club de pays condamnables mais tout simplement mettre en exergue l’iniquité et l’hypocrisie profonde de la décision des autorités françaises.

Il y aura donc des stands et des pavillons chinois, turcs, saoudiens ou encore pakistanais à Eurosatory, mais pas de stands israéliens.

Il y aura des stands et des pavillons d’entreprises du Kazakhstan pourtant soupçonnés de blanchiment dans de sombres affaires de ventes d’armes par des entreprises françaises, ou encore dont on sait que certaines servent de paravents à des industries d’armement russes qui elles, sont pourtant bel et bien sous le coup d’une sanction internationale, mais il n’y aura pas de stands “bleu et blanc”.

La rue gronde, la ferveur antisioniste et antisémite enfle. Ses relais au Parlement français par le biais des islamo-gauchistes vocifèrent.

Mais au lieu de les faire taire, la France choisit de les soutenir et de les encourager.

C’est un coup dur pour Israël, mais aussi pour tous ceux qui se priveront de l’expertise israélienne dans des domaines aussi variés que la cyber sécurité, la médecine de guerre ou encore les innovations israéliennes en matière de laser.

Il y a d’autres salons et rendez-vous internationaux auxquels Israël participe et participera.

Mais ce boycott restera une souillure dans nos relations bilatérales et une marque de déshonneur de la part d’un pays qui prétendait être notre ami, notre allié.

Daniel Saada était ambassadeur d’Israël en France