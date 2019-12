Le Projet d’Alexandre del Valle et d’Emmanuel Razavi expose la stratégie européenne et mondiale de conquête et d’infiltration de la confrérie des Frères Musulmans.

FIGAROVOX.- Qu’est-ce que «le Projet»?

Alexandre DEL VALLE.- Il est important de rappeler que les Frères Musulmans ont annoncé leur plan de conquête dans un document. Le Projet est le titre d’un ouvrage récupéré auprès du banquier des Frères Musulmans, qui a aidé à financer des attentats terroristes. Nous avons appelé notre livre Le Projet parce que c’est bien la preuve d’un plan, écrit noir sur blanc. Les preuves que nous avançons dans le livre permettent d’évacuer toute accusation de complotisme. À ce document, s’ajoute un corpus de documents plus large des grands cadres des Frères Musulmans. Nous connaissons le dessein conquérant et totalitaire d’une telle organisation. Il ne s’agit pas d’une simple liberté religieuse revendiquée mais d’un véritable plan de conquête et de destruction. Ils ont pour objectif de faire régner la charia et d’édifier un califat mondial. Ce projet est antinomique de nos démocraties, et plus largement des états.

Cette organisation profondément antisémite et antichrétienne a réussi à prospérer et à berner les pouvoirs publics.

Cette organisation a pourtant pignon sur rue, elle encadre de nombreuses mosquées, associations et établissements scolaires en Europe. Le but de ce livre est de montrer comment cette organisation profondément antisémite et antichrétienne a réussi à prospérer et à berner les pouvoirs publics en menant un double jeu. L’infiltration et l’entrisme font en effet partie de leurs armes de choix. Les renseignements alertent pourtant depuis plusieurs dizaines d’années sur la nocivité de prédicateurs islamistes liés aux Frères Musulmans, pourtant les pouvoirs publics n’ont pas réagi. L’exemple de Tariq Ramadan est éloquent, il a été interdit de territoire en 1995 mais en tenant des discours de défense de la cause antiraciste, des politiques sont parvenus à faire plier le chef de l’État, François Mitterrand pour faire annuler cette décision de justice. Nos responsables politiques de droite, comme de gauche, sont responsables d’avoir laissé faire une organisation totalitaire dont on sait depuis les années 1960 qu’elle est criminelle. Ses penseurs ont affirmé la validité du jihad contre l’Occident. Nous avons laissé faire un ennemi alors qu’il nous avait prévenus.

Quels sont les liens entre les Frères Musulmans et le jihad?

Ce n’est pas un lien forcément direct mais c’est un lien idéologique. L’ancien terroriste d’Al- Qaeda, David Vallat l’exprime bien en parlant de continuum idéologique. L’idéologie donne un mode d’emploi avec des objectifs à long terme autour de trois thèmes: le califat, la légitimité du jihad guerrier et la charria.

Le lien entre Frères Musulmans et jihad est très facile à établir puisqu’il est officiel.

Les Frères Musulmans ont lancé ces objectifs. Le jihad prend deux formes, le jihad guerrier, dont l’émanation directe est le Hamas palestinien à Gaza, soit une forme institutionnelle et subversive, lorsqu’ils estiment que le jihad serait contre-productif. Il est difficile à cerner puisqu’elle est la matrice de l’idéologie islamiste et du djihadisme. Les pères fondateurs de la Confrérie, Hassan al-Banna (dont le petit-fils n’est d’autre que Tariq Ramadan) et Sayyid Qulb font tous deux l’apologie du jihad, ce dernier l’érige même en sixième pilier de l’islam. Un autre membre des Frères Musulmans Youssef al-Qardaoui, appelait au meurtre des apostats, des homosexuels et des juifs. Il est le chef de file des Frères Musulmans en Europe, ses écrits sont en vente libre. Le lien entre Frères Musulmans et jihad est très facile à établir puisqu’il est officiel. Des organisations liées à la confrérie collectent de l’argent pour le jihad du Hamas ou bien en Syrie. Leur malice est de faire croire qu’ils ne sont pas Frères Musulmans

L’Europe est-elle un refuge pour les Frères Musulmans?

Les Frères Musulmans sont persécutés en Égypte, en Arabie Saoudite ou même dans les Émirats arabes unis, mais paradoxalement ils sont ouvertement installés en Europe. Dans les pays musulmans ex-soviétiques, il est interdit d’adhérer aux Frères Musulmans ou aux thèses des fréro-salafistes. L’Europe est donc un endroit très accueillant pour les Frères Musulmans puisqu’ils sont libres de s’y implanter.

