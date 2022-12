Le directeur du Mossad, David Barnea, a assisté aujourd’hui (lundi) à l’inauguration du musée Eli Cohen à Herzliya.

Il y a dévoilé publiquement, pour la première fois, le dernier télégramme qu’Eli Cohen a envoyé avant d’être capturé.

Dans le télégramme, daté du 19 février 1965, jour où il aurait été capturé, l’agent du Mossad rapporte une réunion de l’Etat-major syrien qui s’est tenue la veille au soir avec la participation du président syrien de l’époque, Amin Al-Hafez.

David Barnea a déclaré lors de la cérémonie: « Eli Cohen était parmi nos meilleurs agents. Il continue de nous influencer et de nous insuffler un esprit combatif, du courage, des valeurs et de la dévotion. Il est une source d’inspiration non seulement pour les agents d’aujourd’hui mais pour tout le Mossad, à tous les postes. Nous apprenons tous de lui, encore aujourd’hui, de son sionisme, de son sacrifice et de son dévouement ».

Le directeur du Mossad a ensuite souhaité mettre un terme au débat autour des raisons qui ont conduit à la capture puis la pendaison d’Eli Cohen. »La raison de la capture d’Eli Cohen a toujours été sujette à controverse. A-t-il trop transmis ? A-t-il agi contrairement aux directives ? Le quartier général a-t-il exigé qu’il transmette de manière trop rapprochée ? La question fait débat depuis de nombreuses années. Eli Cohen a été capturé parce que ses transmissions ont simplement été interceptées et triangulées par l’ennemi. C’est maintenant un fait établi ».