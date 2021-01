Message que Jacques Kupfer a écrit quelques jours avant son décès à tous les militants qui l’ont suivi et qu’il a demandé de diffuser au lendemain de son décès.

Aux membres d’Israel is Forever

Aux membres du Herouth et du Likoud de France

Vous avez combattu et vous avez toujours su défendre le drapeau d’israel.

Dans un de ses textes, Jabotinsky revient sur la légion juive et les grandes réalisations du mouvement et de la légion durant la 1ère guerre mondiale. Il déclare que les soldats de la Légion juive peuvent à juste titre se placer devant une glace, être fiers de leur bataille et se saluer.

Vous aussi mes amis, vous avez combattu sans jamais reculer devant l’ennemi; ni dans le combat physique ni dans l’idéologie sioniste flamboyante et grandiose, et le tout avec fierté.

Vous avez toujours tenu très haut notre bannière et vous avez modifié l’aspect du judaisme francais.

Alors vous aussi vous pouvez vous regarder avec fierté et vous saluer.

A vous tous mes frères de combat, j’étais fier d’avoir la chance de présider nos mouvements.

A vous tous un grand Tel Hai! »