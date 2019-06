Semion Rosenfeld z.l, dernier survivant de la révolte de Sobibor est décédé à l’âge de 96 ans. Il était né en Ukraine. En 1940 il s’enrôla dans l’Armée soviétique et un an après, il était fait prisonnier des Allemands et fut envoyé avec 230 autres juifs pour créer un camp de travail à Minsk. Il fut ensuite transféré dans le camp d’extermination de Sobibor avec les autres prisonniers de guerre juifs. Là, il côtoya la mort chaque jour, jusqu’à ce qu’il réussisse à s’échapper lors de la fameuse révolte et devienne un héros.

C’est le 14 octobre 1943 qu’une révolte bien préparée éclata dans le camp de Sobibor en Pologne. Ce camp faisait partie de l’Aktion Rheinart’, plan visant à exterminer tous les juifs de Pologne. L’idée d’une révolte était née queéques mois auparavant dans l’esprit de deux déportés, Lev Feldhendler, leader des prisonniers juifs polonais et Alexandre Petcherski, un officier faisant partie des prisonniers juifs soviétiques. Ayant appris que tous les prisonniers étaient destinés aux chambres à gaz, ils tentèrent le tout pour le tout. Ensemble ils échaffaudèrent un plan qui devait permettre l’évasion d’un maximum de déportés.

Au lancement de la révolte, les insurgés juifs réussissent à désarmer des gardiens, à en tuer une douzaine et à ouvrir une brèche dans les barbelés. Plus de trois-cent déportés, presque tous juifs, réussirent à s’échapper. Malheureusement, beaucoup furent repris, d’autres sautèrent sur des mines autour du camp et parmi les rares qui réussirent à s’échapper (47) un bon nombre ne survécut pas à cause de l’état de santé déplorable.

Par la suite, les SS assassinent tous les Juifs de Sobibor qui n’avaient pas pu s’enfuir. Himmler, ivre de rage, ordonna la fermeture du site et la destruction de toutes les traces de l’entreprise d’extermination mis en œuvre dans ce camp.

Le directeur de l’Agence juive Itshak Herzog a déploré son décès et a estimé que la mémoire et le héroïsme de Semion Rosenfeld z.l. ains que de tous les surivants qui sont de moins en moins nombreux, doivent être enseignés et transmis de génération en génération.

Vidéo:

Photo Yossi Zeliger / Flash 90