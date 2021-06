De soldat « sans famille » à la Knesset : Le député Yom Tob Kalfon, (Yamina), a prêté serment aujourd’hui à la Knesset: “Je serai la voix des Olim et de la hityashvout dans la coalition”

Le député Yom Tob Kalfon (35 ans) a pris ses fonctions en lieu et place de la ministre Ayelet Shaked dans le cadre de la loi norvégienne.

Yom Tob Kalfon, est le seul député natif de France siégeant actuellement à la Knesset Il milite pour l’intégration des Olim en Israël et pour développer le lien qui uni les Juifs de la diaspora à l’État d’Israël.

Il a immigré seul de France à l’âge de 18 ans par amour d’Israël, a servi en tant dans l’unité combattante Kfir (comme soldat « sans famille »). Il a ensuite étudié le droit à Bar Ilan et est devenu au fil des années un avocat israélien prépondérant du cabinet Zeligman & co à Tel Aviv. Enfin, Yom Tob Kalfon est aussi un militant en « hasbara » (réinformation) pour la défense de l’État d’Israël.

Lors de sa prestation de serment, le nouveau député à notamment déclaré : “Avec l’aide de D…, je serai la voix des Olim et des implantations dans cette coalition. J’ai immigré en Israël par aspirations sionistes et je continuerai à me battre pour la Terre d’Israël et pour faire venir des milliers de Juifs de partout dans le monde, et en particulier de France – une communauté sioniste emplie d’amour du judaïsme et de la terre d’Israël.”

Photo Aroutz HaKnesset