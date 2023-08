”Mettre en marche un nouveau dialogue entre les politiques israéliens et la direction politique palestinienne modérée afin de mettre au point une réalité alternative à l’annexion vers laquelle le gouvernement entraine l’Etat d’Israël”.

C’est ainsi que le bureau du député travailliste Guilad Kariv a expliqué la visite de ce dernier à Ramallah.

Il y a rencontré des proches d’Abou Mazen, cadres de l’Autorité Palestinienne, du Fatah, et des acteurs de la société civile. D’après le bureau du député israélien, cette visite a été coordonnée avec Tsahal et le ministère de la Défense. Il était accompagné dès son entrée à Ramallah et jusqu’à sa sortie par les services de sécurité palestiniens.

Guilad Kariv dirige à la Knesset le ”lobby pour deux Etats”. Il a décrit une rencontre ”dans une bonne atmosphère” et précisé que ”d’autres rencontres auront lieu”.

Le député du parti Avoda a rapporté que les proches d’Abou Mazen sont ”inquiets de l’influence du gouvernement extrémiste sur les jeunes Palestiniens qui se radicalisent aussi. Ils ont raconté que lors des discussions fermées, le Hamas considère Smotrich comme un cadeau d’Allah”.

Si aucune photo n’a été publiée après cette rencontre, c’est parce que les Palestiniens qui y ont participé ne souhaitaient pas être identifiés.