Une violente altercation verbale a eu lieu à la Knesset entre le député Yoav Kich (Likoud) et Ofer Kassif (Liste arabe). Ce dernier avait accordé une interview à la chaîne américaine CNN lors de laquelle il avait qualifié Binyamin Netanyahou de « pyromane psychopathe » et avait affirmé qu’il avait délibérément provoqué les violences actuelles à Gaza dans le seul but de se maintenir au pouvoir, voyant qu’il n’arrivait pas à former un gouvernement. « Netanyahou est responsable du sang juif et palestinien versé », avait-il également déclaré.

Le vice-ministre de la Santé Yoav Kich l’a vivement pris à partie : « Votre interview à la chaîne CNN a provoqué une violente incitation anti-israélienne qui pourait déboucher sur des meurtres. Les propos que vous avez tenus contre le Premier ministre Binyamin Netanyahou sont honteux. Vous êtes un homme qui ne connaît ni limites ni scrupules et vous causez des dégâts à l’Etat d’Israël en tenps de guerre. Ce n’est autre que de la trahison. Vous êtes une nullité, un homme vil qui n’a pas sa place à la Knesset ».

Le député de gauche lui a répondu avec l’insolence qui est la sienne : « La honte, c’est vous ! Vous êtes des assassins ! Des criminels de guerre ! ».

« Vous vous permettez de gesticuler et d’insulter alors que le pays est sous le feu des roquettes du Hamas, votre place est à l’asile », lui a alors répondu Yoav Kich.

Photo yonatan Sindel / Flash 90