Secousse au sein du parti de Yaïr Lapid. Le député Idan Roll a annoncé qu’il quittait Yesh Atid pour former une faction indépendante au sein de la Knesset.

Idan Roll, 40 ans, est entré en politique au sein du parti Yesh Atid et effectue son 4e mandat en tant que député. Sous le gouvernement Bennett-Lapid il était vice-ministre des Affaires étrangères.

Depuis le 7 octobre, Roll a multiplié les déclarations politiques sur une ligne différente de celle de son parti et a même voté contre la position de Yesh Atid, à plusieurs reprises.

Idan Roll a ainsi, notamment, déclaré, après le 7 octobre: »Après le terrible coup que nous avons pris, je vois d’un autre oeil le demi-million d’habitants en Judée-Samarie. Ce que je considérais auparavant comme un caprice religieux messianique s’avère un bien stratégique vital qui garantit la sécurité du centre du pays. Il existe un lien étroit entre la Judée-Samarie et la sécurité de Kfar Saba et de Tel Aviv ». Il a ainsi appelé à »s’installer sur toute la terre, en longueur et en largeur, c’est une mission d’intérêt national ».

Pour autant, Roll n’a pas l’intention de rejoindre la coalition. Dans un message posté sur X pour annoncer son départ de Yesh Atid, il affirme qu’il continuera à servir les citoyens en »opposition constructive ».

Idan Roll décrit la Knesset comme un »club fermé » et s’étonne que lors des cinq élections consécutives qu’a connu Israël, les chefs de parti sont restés les mêmes alors qu’ils avaient selon lui, tous, échoué. Il déclare vouloir »ouvrir le club » de la Knesset afin d’apporter un véritable changement.

Le parti Yesh Atid a réagi sévèrement à ce départ: »Après avoir été limogé de la tête de la cellule LGBT de Yesh Atid, et a voir reçu un message l’informant qu’il allait être limogé de son poste de membre de la commission Affaires étrangères et sécurité de la Knesset en raison de son inefficacité, Roll a décidé de s’approprier un mandat qui ne lui appartient pas et de rejoindre les rangs formés par Silman, Chikli, Saar et les autres personnes qui ont volé les voix des électeurs au lieu d’avoir la juste attitude qui consiste à démissionner ».