A chaque groupe d’otages libérés sont ajoutés des otages étrangers, des Thaïlandais qui travaillaient dans les exploitations agricoles des kibboutzim attaqués le 7 octobre.

Le député Eliahou Revivo, président de la commission des travailleurs étrangers à la Knesset, leur a rendu visite à l’hôpital où ils ont été emmenés pour examens médicaux après leur libération.

L’un des anciens otages lui a confié qu’il allait maintenant rentrer dans son pays pour retrouver sa famille mais qu’il avait l’intention de revenir travailler en Israël.

Le Shabak a publié aujourd’hui (lundi), des extraits d’interrogatoires de deux terroristes ayant participé aux massacres du 7 octobre relatifs à l’enlèvement des travailleurs thaïlandais et népalais vus dans les images de vidéosurveillance de l’hôpital Al Shifa.

Ils ont raconté que les deux otages avaient été emmenés à l’hôpital dans la ville de Gaza, à bord d’une ambulance qui les attendait à la frontière.

”J’ai traversé la frontière par un trou qui avait été fait, je suis monté dans une jeep et nous avons voyagé jusqu’à l’entrée du kibboutz. Nous avons escaladé le portail dans la zone des chambres des agriculteurs”, raconte l’un des terroristes, ”Deux personnes qui étaient avec moi ont enlevé un premier homme et j’ai amené le second. Nous avons fait monter les otages dans une ambulance et on nous a dit d’aller à l’hôpital Al Shifa”.