La grève générale décrétée ce lundi par la histadrout a paralysé une partie du pays, alors même qu’aucune lutte sociale n’était en jeu. L’objet de la grève était purement politique puisqu’il concernait la réforme judiciaire, ce qui pose la question de la légalité de ce mouvement. Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a voulu déposer un recours devant le tribunal du travail pour qu’il déclare cette grève illégale mais il s’est heurté à la grève des magistrats et n’a donc pas pu mener le processus à son terme. Une situation ubuesque.

Pinhas Idan, le président du syndicat des employés de l’autorité aéorportuaire a annulé d’un coup de fil passé en direct en pleine conférence de presse, ce lundi, les décollages d’avions en partance de Ben Gourion, causant des dommages de plusieurs millions de shekels.

Hier, sur Kan, il reconnaissait: »J’étais obligé de respecter le directeur de la Histadrout. Si j’avais su que la grève durerait aussi longtemps, je l’aurais limité sur une heure ou une heure et demi. Pour moi, c’est le temps que cela devait durer. J’ai déclaré la grève parce que la Histadrout l’a demandé. La Histadrout est au-dessus de nous. Si je disais que cette grève était légale, je mentirais. Je reçois des ordres et je ne peux pas m’y opposer. Je suis pour la réforme ». Rappelons que Pinhas Idan est membre du Likoud et y dispose d’une grande influence, il s’est, à ce titre, attiré les foudres de nombreux militants.

Idan a même conseillé aux personnes lésées par la grève à l’aéroport d’aller devant les tribunaux: »Allez au tribunal, déposez plainte contre moi et contre la Histadrout, je me plierai à la décision de justice ».

Il faut savoir qu’en Israël, dans toute entreprise, privée comme publique, à partir du moment où un tiers des employés est d’accord pour se syndiquer, tous les employés doivent cotiser et suivre les instructions du syndicat.

C’est cette toute-puissance des syndicats que le député Dan Illouz (Likoud) voudrait changer. Il a déposé deux projets de loi dans ce sens.

Le premier instaurera une obligation d’arbitrage avant tout mouvement social pour les services essentiels. »Nous espérons qu’ainsi, les parties parviendront à un accord, avant même l’arbitrage afin d’éviter des grèves dans les secteurs essentiels », explique Dan Illouz sur le site Mida, »C’est important, surtout lorsque l’on sait qu’en Israël, souvent les grèves générales ne sont pas liées à la situation dans telle ou telle branche mais comme soutien ou identification avec d’autres. Nous voulons mettre un terme à cela ».

Le deuxième projet de loi concerne l’obligation de se syndiquer. L’idée est de laisser la liberté à chaque employé de cotiser ou pas à un syndicat. »Bien entendu, ceux qui souhaitent se syndiquer pourront le faire, mais il n’y a pas de raison que celui qui n’est pas intéressé soit contraint de le faire. Ceux qui ne souhaitent pas se syndiquer ne bénéficieront pas de la protection du syndicat mais on ne peut pas les obliger à cotiser ».