Haïm Berkovitch, coordinateur d’Israel is forever, de retour d’une semaine de rencontres à Washington, en marge des entretiens Trump-Netanyahou : « Après les propos de Trump, on comprend que le déplacement de population, c’est la seule solution envisageable pour la Bande de Gaza! Le Hamas ne pourra plus contrôler la population gazaouie! ».