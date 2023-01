La violence du débat politique a une fois de plus augmenté avec des déclarations enflammées de députés de droite et de gauche. Quelles sont les limites du droit à manifester ? La majorité cherche-t-elle à museler l’opposition? Peut-on avoir un dialogue entre les différentes composantes de la société israélienne. Ce sont les questions du débat de la semaine avec Amir Weitmann, président du groupe des libéraux au Likoud et David Ben Ichou membre fondateur du groupe « les démocrates mobilisés ».