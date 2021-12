Le ministre de la Défense Benny Gantz ainsi que d’autres membres de la coalition ont fait une singulière proposition aux étudiants de la yeshiva de ‘Homesh : de démanteler la yeshiva et de la transplanter sur le site d’Eviatar, avant-poste abandonné volontairement par ses habitants après un accord avec le gouvernement et une promesse de revenir après examen du statut juridique des terrains. Les étudiants de la yeshiva de ‘Homesh ont catégoriquement refusé cette proposition, la qualifiant de « récompense au terrorisme ». Dans un communiqué, la yeshiva déclare : « Nous ne quitterons jamais ‘Homesh et nous ne négocierons pas sur un départ de ‘Homesh (…) Nous sommes revenus à ‘Homesh pour réparer le préjudice historique et la honte de l’expulsion de 2005. Nous n’accorderons pas de récompense au terrorisme. Le fait même de parler d’évacuation et de retrait après quinze années de présence ici sont des récompenses au terrorisme. Nous sommes par contre prêts à parler avec quiconque envisage la poursuite de la présence de la yeshiva et apportera des solution. Nous invitons la population à continuer à venir rendre visite à la yeshiva et au yishouv et nous remercions les centaines de personnes qui sont venues depuis le début de la semaine pour soutenir la yeshiva. Nous sommes prêts à accueillir les foules qui viendront au courant de la semaine ».

Photo Yeshiva de ‘Homesh