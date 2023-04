Les deux superpuissances hostiles au monde occidental que sont la Russie et la Chine ont mis au point une série de missiles balistiques ultra-rapides et très précis pouvant transporter des armes nucléaires en quelques minutes aux quatre coins du globe que les anti-misssiles actuels ne peuvent quasiment pas intercepter.

Quelles pourraient donc être les répercussions de ce « change game » sur les précaires équilibres planétaires et notamment au Moyen-Orient où la présence russo-chinoise s’affirme chaque jour davantage ?

Pour en parler, Richard Darmon s’entretient cette semaine avec Michel Gurfinkiel, spécialiste en Affaires stratégiques et géopolitiques, spécialiste du Moyen-Orient et auteur de plusieurs livres sur Israël et sa région.

