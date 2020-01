Dimanche 05 janvier, le cycle d’étude du Daf Hayomi est reparti. Une nouvelle fois des Juifs du monde entier vont, pendant 7 ans et demi, étudier chaque jour la même page de guémara pour finir le shass. L’occasion pour nous de revenir sur ce phénomène avec le Rav Azriel Cohen Arazi qui propose une étude du Daf Hayomi sur son site Torah Academy.

Le P’tit Hebdo: Vous donnez chaque jour sur votre site Torahacademy.fr un cours de Daf HaYomi. De quoi s’agit-il ?

Rav Azriel Cohen-Arazi: En 1923, le Rav Méïr Shapira, le Roch Yéchiva « H’akhmé Loublin » en Pologne lança et mis en œuvre le projet conviant les Juifs du monde entier à étudier simultanément le Talmud comprenant 2711 Dapim (feuilles) dans sa totalité sur un cycle de sept ans et demi, et ce à raison d’un Daf par jour. Quelle idée géniale que celle de montrer que l’escalade de l’Himalaya talmudique était à la portée de tous, et pas uniquement à celle d’une élite! Le 13ème cycle avait débuté le 15 Av 5772 (3 Août 2012) et s’est terminé le 7 Tévet 5780 (4 Janvier 2020).

LPH: Quels sont les intérêts d’une telle étude?

Rav A.C-A.: Ils sont multiples. Tout d’abord, le Daf HaYomi est l’occasion pour beaucoup de gens de réserver sur leur agenda une plage horaire consacrée exclusivement à l’étude de la Torah, ce qu’ils ne feraient peut-être pas en l’absence de ce défi à relever. D’autre part, faire « le tour du Talmud en 2711 jours », pour paraphraser le titre d’un roman célèbre, permet de le survoler, au sens positif du terme, c’est-à-dire d’avoir de lui une vision panoramique, ce que ne permet pas l’étude traditionnelle d’un traité du Talmud pris en soi. De plus, et pour reprendre l’image du voyage, ce large aperçu des thèmes abordés par le Talmud permettra au « voyageur » de choisir la ou les régions qui suscitent son intérêt plus que d’autres, et qu’il viendra ensuite revisiter en profondeur et plus en détail. L’idéal est bien évidemment de mener ces deux types d’étude en parallèle : d’une part, prendre de la hauteur pour survoler, mais d’autre part ne pas oublier de reprendre pied sur terre afin de creuser et d’approfondir ce texte aux multiples facettes. Enfin, nous pencher nous tous, d’une extrémité à l’autre de la planète, quasiment en simultané, sur la même page de notre Talmud ancestral, n’est-ce pas la preuve à la fois de notre unité et de sa brûlante actualité?

LPH: Quels conseils donneriez-vous à une personne qui désire s’associer à un groupe d’étude du Daf HaYomi?

Rav A.C-A.: Si cette personne désire réellement atteindre l’objectif fixé, à savoir boucler l’étude de la totalité du Talmud dans le temps imparti, il lui faut s’armer à la fois de courage, de patience et de constance. Si elle veut pleinement tirer profit de ce type d’étude, l’assiduité se doit d’être au rendez-vous. Un daf par jour, c’est-à-dire tous les jours, sans exception aucune, y compris Chabbat, jours de fêtes, en vacances, qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente. Et si l’on a été malgré tout contraint d’en laisser passer un, s’efforcer de rattraper le retard pris au plus vite, et ne pas le laisser s’accumuler, au risque de se décourager devant la masse de dapim laissés pour compte. En un mot, si je devais illustrer ce qu’est l’étude du Daf HaYomi au moyen d’une métaphore sportive, je dirai qu’il s’agit d’une course de marathon devant être courue à la vitesse d’une course de cent mètres. Mais quelle satisfaction pour celui qui parvient à franchir la ligne d’arrivée sans avoir pris de raccourci!

LPH: Pourquoi avez-vous décidé d’introduire ce cours de Daf HaYomi sur votre site?

Rav A.C-A.: C’est avant tout pour répondre à la demande de nombreuses personnes qui ont exprimé le désir de me voir dispenser ce cours en raison de la clarté d’exposition qu’elles ont la gentillesse de me prêter. Avec l’aide de D., je ferai tout pour répondre à leur attente ainsi qu’à celle du public francophone qui viendra, nombreux, je l’espère, nous rejoindre.

LPH: Tout cela ne représente-t-il pas pour vous une masse considérable de travail?

Rav A.C-A.: C’est certain, il s’agit de nombreuses heures à caser dans mon planning déjà bien chargé. Mais je prie D. pour qu’Il me donne les forces pour accomplir Sa volonté et aider du mieux que je le peux le Klal Israël. Amen! Et merci de m’avoir ouvert vos colonnes.