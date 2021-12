Les images du député Itamar Ben Gvir dégainant son pistolet face à deux vigiles arabes dans un parking ont fait le tour des médias et des réseaux sociaux, avec les commentaires que l’on peut imaginer et le verdict pavlovien en faveur des deux jeune hommes. Il s’avère que ces deux « innocents » ont un passé peu recommandable. L’un d’eux, Muhamad Shweiki avait loué en 2016 sur Facebook les « hauts faits » d’un terroriste du Hamas, Ali Shiuki, éliminé après avoir lancé une bouteille incendiaire.

Les deux vigiles ont porté plainte à la police contre Itamar Ben-Gvir pour « menaces de mort » (!) et lors de leur déposition il s’est avéré que le deuxième individu avait déjà été arrêté par le passé, jugé et condamné à deux reprises à une peine de prison pour participation à des émeutes avec des jets de pierres et de bouteilles incendiaires sur des policiers.

Itamar Ben-Gvir s’est insurgé contre le fait qu’on laisse de tels dangereux individus occuper le poste de vigiles dans des événements rassemblant du monde. Concernant sa convocation auprès de l’officier de la Knesset pour « éclaircissement », Ben-Gvir s’est étonné de la rapidité de réaction des autorités alors qu’Ayman Oudeh, président de la Liste arabe, qui l’avait agressé dans un hôpital au mois d’octobre n’a toujours pas été entendu par la police…

Vidéo :

יצא המרצע מן השק! תראו במי מדובר: "המאבטח" שאיים לרצוח אותי הוא מחבל משוחרר! המחדל הביטחוני הזה חייב להיבדק. איך נותנים לאדם כזה לאבטח באירועים ציבוריים? pic.twitter.com/pw1U9fD5tS — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) December 23, 2021

Photo Miriam Alster / Flash 90