Le CRIF a sévèrement réagi à l’annonce faite hier (mercredi) par le Président français sur une reconnaissance d’un Etat palestinien par la France.

Dans un post publié sur X, l’organisation s’adresse à Emmanuel Macron: »Monsieur le Président de la République, Annoncer aujourd’hui que la France reconnaîtra prochainement un Etat palestinien alors que 59 otages sont encore retenus à Gaza, c’est permettre au Hamas de clamer une inacceptable victoire politique. Comment peut-on envisager reconnaître un Etat alors qu’une partie de son territoire est contrôlé par une organisation terroriste ? Alors que la guerre en cours a demarré par le massacre de plus 1200 personnes, dont 50 Français, le 7 octobre 2023, que vous avez vous-même qualifié de « plus grand massacre antisémite du XXIeme siècle » ? Soutenir les Palestiniens, c’est d’abord les libérer du Hamas, qui a jeté les populations civiles dans la détresse tragique de la guerre. Le chemin vers une paix juste et durable, que nous souhaitons tous, passe d’abord par la libération sans condition des otages et la reddition du Hamas. Les conditions ne sont aujourd’hui pas réunies pour reconnaitre un Etat palestinien ».

Le Président français a annoncé hier dans son avion à son retour d’une visite officielle en Egypte que la France envisage de reconnaître officiellement un État palestinien dès le mois de juin.

« Nous devons avancer vers la reconnaissance d’un État palestinien – et nous le ferons dans les prochains mois, » a déclaré le chef d’État français, insistant sur le fait que cette démarche n’était pas motivée par des considérations politiques intérieures. « J’ai l’intention de le faire, non pas pour plaire à un parti, mais parce que c’est la bonne démarche – tout en préservant pleinement la sécurité d’Israël, » a-t-il souligné, évoquant une « position morale claire. »

Cette annonce a divisé la classe politique française. Si tous les partis disent soutenir la solution à deux Etats, la droite et l’extrême-droite ont estimé qu’il s’agissait d’une démarche »prématurée » qui récompenserait le terrorisme, rappelant qu’il reste des otages israéliens dans la Bande de Gaza et alors que plusieurs Français ont été victimes du massacre du 7 octobre. LFI a bien sûr salué cette annonce ainsi que le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure.

L’ancien Président François Hollande a, en revanche émis une réserve: »Si cette reconnaissance vient dans un cadre qui permet à des pays qui ne reconnaissent pas Israël de le faire et à d’autres pays qui ne reconnaissent pas la Palestine ou l’État palestinien de le faire, c’est un bon processus », a-t-il déclaré sur RTL.