« Nous n’avons plus de temps ! », s’est-elle écriée, »Je suis ici aujourd’hui par miracle, mais il reste encore 63 otages qui vivent ce cauchemar. Ils sont plongés dans une obscurité totale, sans savoir s’ils vivront ou mourront à la seconde suivante. Chaque instant qui passe est une éternité de souffrance. Nous parlons d’innocents arrachés à leur lit, à une fête, à leur quotidien – et plongés dans un monde de torture et d’humiliation. Le Hamas nous a traités comme de simples pions dans un jeu cruel, animé par une pure barbarie ».

Noa a ajouté: « Vous n’avez pas besoin que je vous raconte l’histoire de Kfir, un bébé de 9 mois, de son frère Ariel Bibas, âgé de 4 ans, et de leur mère, Shiri. Une mère et ses enfants – assassinés avec une cruauté inhumaine en captivité. Ils ne sont pas morts au combat. Ils n’étaient pas des soldats. C’était de jeunes enfants, dont le sang a été versé avec une brutalité inimaginable. Voilà ce qu’est le Hamas – une organisation qui écrase des bébés de ses propres mains et célèbre la mort. »

Puis elle a raconté sa période de captivité: « Pendant ma captivité à Gaza, j’ai été détenue avec deux enfants – Hila Rotem et Emily Hand. À ce moment-là, Emily avait 8 ans et Hila 12. J’ai vu la peur dans leurs yeux, les tremblements de leurs corps. Je devais être forte pour elles, cacher les horreurs pour leur permettre de survivre un jour de plus. »

En captivité, Argamani a également été détenue avec Yossi Sharabi et Itay Svikarski, dont les corps sont toujours détenus à Gaza.

« Un soir, la maison où nous étions détenus a été bombardée, et nous nous sommes retrouvés ensevelis sous les décombres. Itay a réussi à se relever, mais Yossi et moi sommes restés piégés sous des tonnes de béton. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas respirer. J’étais aspirée dans l’obscurité et j’ai cru que c’était les dernières secondes de ma vie. J’ai crié de toutes mes forces pour que quelqu’un m’entende, et j’ai aussi entendu les cris de Yossi. Des cris de douleur. Des supplications. Les cris d’un homme coincé entre la vie et la mort. Et puis, après quelques secondes, plus rien. Le silence. Yossi est mort à côté de moi, seul, impuissant », a raconté Noa avec douleur avant de poursuivre: »Deux jours après la mort de Yossi, les terroristes ont assassiné Itay. Il a été tué avec une brutalité inhumaine par nos ravisseurs. Il était avec moi depuis le premier jour de la captivité. Nous parlions de nos familles, de la vie que nous avions laissée derrière nous. C’était une âme pure. Et maintenant, il n’est plus. »

Noa a conclu son intervention en insistants sur l’urgence absolue pour la communauté internationale de prendre conscience du calvaire des otages : « La communauté internationale doit comprendre : nos otages vivent un enfer sur terre. Ils n’ont plus de temps ! Ils n’ont plus d’espoir sans action. Ils doivent rentrer chez eux – maintenant ! Ce qui m’a maintenue en vie en captivité et jusqu’à aujourd’hui, c’est une phrase que ma mère m’a toujours dite :

‘Sois toujours une bonne personne, accroche-toi toujours à la lumière.’ Alors ici, dans ce forum, je veux conclure avec ces mots: Soyez bons. Mais plus encore, soyez justes. Agissez, maintenant. Ramenez-les – tous – à la maison, maintenant. »