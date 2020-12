Une image qui restera dans les annales : le couple Jonathan et Esther Pollard a atterri en Israël dans la nuit de mardi à mercredi, 35 ans après l’arrestation de celui qui fut arrêté pour espionnage au profit d’Israël. Jonathan et Esther Pollard ont voyagé dans un avion appartenant à l’homme d’affaires Sheldon Adelson.

Sur le tarmac les attendait le Premier ministre Binyamin Netanyahou, visiblement ému, qui a récité les deux bénédictions traditionnelles de « béni soit Celui qui libère les prisonniers » et « shehe’heyanou ». Les images les plus prenantes auront celles de voir Jonathan Pollard s’agenouiller en descendant de l’appareil et embrasser le sol d’Israël, et Binyamin Netanyahou remettant au couple Pollard leur carte d’identité israélienne.

Le Premier ministre leur a dit : « Soyez les bienvenus à la maison. Vous pourrez maintenant commencer une nouvelle vie, libre et heureuse ». Jonathan Pollard a répondu : « Nous sommes très émus d’être à la maison après 35 ans. Nous remercions la population d’Israël et le Premier ministre d’Israël qui nous ont permis de rentrer à la maison. Il n’y a pas plus fiers que nous de ce pays et de son dirigeant. Nous voulons maintenant devenir rapidement des citoyens productifs et faire notre vie ici. C’est un pays merveilleux. Il est l’avenir du peuple juif… ».

La date d’arrivée de Jonathan et Esther Pollard avait été tenue secrète, en plein confinement et au milieu de la nuit, afin de ne pas attirer des foules enthousiastes, ce qui aurait provoqué des grincements de dents aux Etats-Unis.

Vidéos :

Photo Boaz Bismuth / Israël Hayom