Ces jours-ci, se déroule le procès en diffamation contre David Artsi, l’ancien PDG de l’institut des exportations israéliennes, intenté par David Shimron, le petit cousin de Binyamin Netanyahou et son ancien avocat.

Shimron poursuit Artsi en diffamation après que ce dernier a affirmé dans une vidéo publiée en mars 2021 que le premier lui a montré un contrat dans lequel Binyamin Netanyahou s’engageait auprès de son épouse Sarah de nommer le chef du mossad et le chef d’Etat-major uniquement après avoir obtenu son accord. Les faits se seraient déroulés en 1996.

Cet accord aurait été tenu secret par David Shimron, alors l’avocat de Netanyahou. »J’ai lu toutes les clauses et je n’en croyais pas mes yeux », avait alors déclaré David Artsi. »Premièrement – s’il doit partir et passer une nuit à l’extérieur, il ne peut pas partir sans elle. Deuxièmement, elle peut participer à toutes les réunions les plus confidentielles. Troisièmement, elle valide les nominations suivantes: chef du Mossad, chef du Shabak et Chef d’Etat-major. Si le contrat n’était pas respecté alors tous les biens du couple Netanyahou revenait à Sarah. Il est écrit qu’elle gère les finances, qu’il ne peut pas posséder de carte bancaire et que s’il a besoin d’argent, elle lui donnera du liquide. En d’autres termes, elle contrôle tout ce qui concerne Bibi Netanyahou. C’est un homme qui n’a pas les compétences pour diriger l’Etat d’Israël », décrit Artsi.

David Shimron avait alors nié tout fondement aux propos d’Artsi: »La vidéo qu’a diffusée Artsi sur les réseaux sociaux est un tissu de mensonges. Je n’ai jamais rédigé un tel contrat entre Binyamin et Sarah Netanyahou, je n’ai jamais vu un tel accord que quelqu’un d’autre aurait écrit, et je n’ai jamais montré aucun accord à cet homme. Les propos d’Artsi sont mensongers et j’ai l’intention de l’attaquer pour diffamation ».

Depuis, des personnes qui ont été auditionnées pour travailler auprès de Binyamin Netanyahou ont raconté que Sarah Netanyahou était présente lors des entretiens d’embauche voire faisait elle-même l’entretien. C’est le cas notamment d’Eli Avidar, adversaire politique de Netanyahou depuis plusieurs années.

Lors du procès qui se tient ces jours-ci, Ayelet Shaked a été appelée à témoigner. Elle a dirigé le cabinet de Netanyahou entre 2006 et 2008 quand ce dernier était dans l’opposition. Elle a raconté comment elle a été embauchée: »Netanyahou m’a fait passer un entretien dans son bureau. Je l’ai réussi et j’ai été convoquée à une rencontre supplémentaire avec lui et son épouse à Jérusalem. Peut-être que cela faisait partie du processus de recrutement, je suppose qu’il prend conseil auprès d’elle lorsqu’il s’agit de poste de confiance. C’était plus une rencontre qu’un entretien ». L’ancienne ministre a ajouté: »La personne la plus proche de Netanyahou est son épouse. Je les vois comme des partenaires dans tous les domaines. Il lui fait plus confiance qu’à n’importe qui d’autre et apprécie ses avis ».

A la question de savoir si Sarah Netanyahou s’était opposée à ce qu’elle entre sur la liste du Likoud, Shaked a répondu: »Mon contact auprès de Netanyahou n’était pas en lien avec Sarah. Je ne sais pas quelles ont été les raisons de Netanyahou, je sais que celui qui me transmettait les messages de sa part n’avait rien à voir avec Sarah Netanyahou ».

Moshé Yaalon a également témoigné et raconté comment alors qu’il s’était mis d’accord avec Netanyahou sur l’identité du chef du Mossad, au dernier moment, le Premier ministre avait décidé de nommer Yossi Cohen plutôt que celui sur lequel ils s’étaient entendus. Après avoir téléphoné au candidat en question, Yaalon dit avoir compris qu’il y avait eu une intervention extérieure, sous-entendu de Sarah Netanyahou, pour torpiller sa candidature.

Odélia Carmon, l’ancienne conseillère en relations extérieures du Premier ministre Netanyahou, a témoigné de l’implication »totale » de Sarah Netanyahou dans tous les détails. »Elle recevait l’agenda. Parfois, à la demande de M. Netanyahou, certains rendez-vous n’y figuraient pas ».

Aujourd’hui, c’est le couple Netanyahou qui était appelé à la barre en qualité de témoins.

Sarah Netanyahou a souligné à quel point depuis des dizaines d’années elle fait l’objet de publications mensongères dans les médias ainsi que le nombre de procès en diffamation qu’elle a gagnés.

Elle a indiqué que cela faisait 30 ans qu’elle entendait parler d’un accord secret entre elle et son mari, à chaque fois rédigé par un autre avocat. »Un tel accord n’a jamais existé » a-t-elle affirmé à la barre.

Binyamin Netanyahou a ensuite témoigné. L’avocat d’Artsi lui a demandé pourquoi il n’avait pas porté plainte contre celui-ci si l’accord n’avait jamais existé. Netanyahou a répondu que s’il devait attaquer tous ceux qui diffusent des mensonges contre lui, son épouse ou sa famille, il ne ferait plus que cela.

Il a confirmé qu’il aimait prendre conseil auprès de son épouse et qu’elle soit à ses côtés. Mais il a nié le fait qu’elle ait participé ou mené des entretiens d’embauche ou participé à des réunions confidentielles. »Mes proches ne sont pas au courant des sujets confidentiels. Sarah ne sait même pas ce que j’ai fait dans la sayeret Matkal, il y a 50 ans. J’ai hésité avant de nommer le chef du Mossad. Sarah ne connaissait pas le nom de celui que j’avais choisi jusqu’à la dernière minute. J’ai décidé seul. Celui qui n’a pas été retenu a trouvé une raison »Sarah » »’.

Concernant Naftali Bennett, Netanyahou a reconnu que Sarah était opposé à sa nomination. Et pourtant il l’a fait, ce qui prouve qu’elle ne décidait pas. »Je regrette de ne pas l’avoir écoutée davantage », confie alors Netanyahou.

Il a ajouté: »Sarah apporte une véritable valeur ajoutée aux relations de l’Etat d’Israël avec les dirigeants étrangers. Elle créé des liens personnels avec beaucoup d’entre eux. Elle a une intelligence du coeur qui est précieuse pour l’Etat d’Israël. On ne vous racontera pas cela dans la presse hostile. Des torrents de poison sont déversés sur mon épouse. Elle donne sa vie. Elle s’occupe d’enfants à Jérusalem en tant que psychologue et en parallèle, elle remplit son rôle d’épouse du Premier ministre. Sarah consacre aussi beaucoup de son temps aux malades du cancer et aux soldats, pas pour dire qu’elle l’a fait, mais parce qu’elle tient vraiment à être présente pour ces gens ».