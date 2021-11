Incroyable mais vrai : Mordi et Nathalie Oknine, détenus depuis une semaine en Turquie sur une accusation fantaisiste d’espionnage, font aujourd’hui l’objet d’attaques et d’insultes sur les réseaux sociaux israéliens et leur page Facebook. Leur crime ? Avoir exprimé un jour leur soutien à Binyamin Netanyahou et critiqué Yaïr Lapid. Tous les qualificatifs et injures sont bons ainsi que les souhaits de voir le couple croupir longtemps dans les geôles turques. L’un des internautes écrit : « Vous avez voulu Erdogan (Netanyahou) en Israël, vous l’avez maintenant en Turquie, rien que pour vous deux ! » Un autre : « Qui a besoin de ‘bibistes’ (devenue l’insulte suprême) ici en Israël ?! Que les Turcs apprennent à savoir qui vous êtes » ou encore « J’espère que votre cerveau vous sera rendu un jour » etc…

Photo Facbook