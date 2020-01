A quoi voit-on qu’une armée a perdu la tête ? Quand le chef de l’armée et le porte-parole de la Révolution, Ramzan Sharif, éclate en sanglots, en direct à la télévision, après l’élimination de son boss, Qassem Souleimani. Ce dernier est responsable, entre autres, d’avoir monté la force terroriste en Syrie, en Irak, au Yémen et au Liban. Leurs larmes de crocodiles, pleines du sang de toutes les victimes du terrorisme et des citoyens de leur propre peuple, sont tout simplement pitoyables.

