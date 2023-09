Le Président américain Joe Biden a annoncé qu’une grande ligne ferroviaire allait relier l’Inde à l’Europe en passant par les pays arabes et Israël.

Ce projet qui a donc été lancé officiellement est dans les tuyaux depuis plusieurs années. En fait, c’est Israël Katz, alors ministre des Transports en 2017 qui avait initié l’idée de relier Israël, la Jordanie, l’Arabie Saoudite et les pays du Golfe, par une voie de chemin de fer. L’administration Trump avait été enthousiasmée et avait donc apporté son soutien à la mise en oeuvre de ce plan ambitieux.

Le gouvernement de Biden a poursuivi dans cette voie et l’a même élargie jusqu’à l’Inde d’un côté et à l’Europe de l’autre ainsi qu’au transport énergétique et aux canaux de télécommunication.

Grâce à ce projet, Israël va devenir une plaque tournante pour le transport de marchandises qui transiteront depuis l’Extrême-orient par Haïfa avant d’arriver en Europe.

Ce projet fait écho à celui qui fait l’objet de discussions d’une route reliant les Emirats arabes unis à Israël en passant par l’Arabie Saoudite et la Jordanie.

Cette route servirait dans un premier temps au transport de marchandises depuis l’Europe jusqu’aux pays du Golfe par le biais des ports de Haïfa. Puis elle serait utilisée par les touristes dans la région et serait étendue au Bahreïn et à Oman.

Le Premier ministre Netanyahou a fait une déclaration vidéo hier soir (samedi) après l’annonce du Président Biden: ”Israël est au centre d’un projet international sans précédent qui reliera les infrastructures de l’Asie à l’Europe. Ce lien permettra également de concrétiser une vision qui changera le visage du Moyen-Orient et d’Israël et aura un impact sur le monde entier. Je me félicite de la déclaration publiée aujourd’hui par les États-Unis, l’Inde, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Union européenne, ainsi que par la France, l’Italie et l’Allemagne. Ils ont annoncé le lancement d’une initiative pionnière visant à développer un corridor économique allant de l’Inde à l’Europe en passant par le Moyen-Orient. J’ai le plaisir de vous informer, citoyens israéliens, que notre pays, l’État d’Israël, sera un carrefour central dans ce corridor économique. Nos chemins de fer et nos ports ouvriront une nouvelle porte depuis l’Inde, via le Moyen-Orient, vers l’Europe et de l’Europe vers l’Inde via la Jordanie, l’Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis.

Je voudrais remercier le président américain Biden et son administration pour les efforts considérables qui nous ont conduits à l’annonce historique d’aujourd’hui. Il y a plusieurs mois, les États-Unis nous ont contactés concernant la concrétisation de cette opportunité historique. Depuis lors, des contacts diplomatiques constants ont été fournis afin de réaliser cette percée.

Le visage de notre région sera remodelé et le rêve va devenir réalité. L’initiative comprend la construction de chemins de fer, la pose d’un pipeline d’hydrogène – l’énergie du futur, la pose de câbles de communication à fibre optique, la pose de câbles électriques et d’autres infrastructures.

L’État d’Israël apportera ses capacités, toute son expérience, son élan et son engagement, pour réaliser le plus grand projet de coopération de notre histoire. Tous les ministères du gouvernement seront invités à se joindre à la réalisation de ce rêve. J’ai demandé au Conseil de sécurité nationale du Cabinet du Premier ministre de coordonner le travail du personnel ainsi que l’étroite coopération avec les États-Unis et d’autres pays afin que cette vision devienne réalité le plus rapidement possible.